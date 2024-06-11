Хакеры получили список ГРУшников, ответственных за ИПСО для срыва мобилизации в Украине

Активисты из группы "Кибер сопротивления" получили данные о представителях российских спецслужб, ответственных за проведение информационно-психологических операций (ИПСО) против Украины, и в частности для срыва процесса мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что в стране-агрессоре отвечают за ИПСО сотрудники главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГУ ГШ ВС РФ), в том числе подразделения 14-й бригады спецназначения. Она базируется в городе Хабаровске.
"Именно они отвечают за информационные кампании по срыву мобилизации в Украине", - передали в Центре.
В публикации указывается, что один из российских "ипсошников"-сотрудников ГРУ Валерий Зырянов предоставил Силам Обороны Украины список личного состава своей части, и "другую приватную информацию".
В ЦНС обнародовали перечень этих международных преступников, которые, в частности, значатся в базе "Миротворец":
В Центре также обращают внимание, что часть добытой специалистами "Кибер сопротивления" информации "имеет особую ценностью, и не подлежит на данный момент разглашению, поэтому будет обнародована впоследствии".
"Каждый из этих "ипсошников" будет привлечен к ответственности, поскольку их преступления не имеют срока давности", - добавили в ЦНС.
Напомним, недавно в Сухопутных войсках ВСУ отметили, что россияне поставили на конвейер создание ИПСО на временно оккупированных территориях. В частности, они направлены на дискредитацию работников полиции и ТЦК.
Также на днях спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко назвал вражеской ИПСО информацию о том, что Украина якобы минует побережье реки Тиса, которую регулярно пытаются пересечь уклонисты.
Добавим, на днях в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что РФ готовит новые информационные операции против военного руководства Украины, и на эту кампанию враг выделил 15 млн долларов.
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