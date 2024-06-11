Хакеры получили список ГРУшников, ответственных за ИПСО для срыва мобилизации в Украине

Отмечается, что в стране-агрессоре отвечают за ИПСО сотрудники главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГУ ГШ ВС РФ), в том числе подразделения 14-й бригады спецназначения. Она базируется в городе Хабаровске.

"Именно они отвечают за информационные кампании по срыву мобилизации в Украине", - передали в Центре.

В публикации указывается, что один из российских "ипсошников"-сотрудников ГРУ Валерий Зырянов предоставил Силам Обороны Украины список личного состава своей части, и "другую приватную информацию".

В ЦНС обнародовали перечень этих международных преступников, которые, в частности, значатся в базе "Миротворец":

Вагин Евгений Алексеевич

Якимов Сергей Владимирович

Малинин Александр Васильевич

Шешуков Артем Сергеевич

Кокин Владимир Николаевич

Жмачинский Владислав Викторович

Федотов Евгений Дмитриевич

Копылов Олег Владимирович

Варданов Сергей Робертович;

Данцаранов Ботор Баирович

Сивцов Максим Олегович

Антон Николаевич Вязнов

Дмитриев Роман Викторович

Адиков Никита Игоревич

Бойко Максим Витальевич

Грин Алексей Валерьевич

Эминов – сын Хасана Рафика

Сергей Бондаренко

Тойбу-Хаа Манн Маратович

Тряцин Михаил Алексеевич

Бикбулатов Рамис Чулпанович

Томский Егор Юрьевич

Ивасенко Алексей Сергеевич

Ямбиль Артыш Баторович

Прокопенко Вадим Андреевич

Данилов Сафрон Семенович

Сучков Антон Сергеевич

Романов Александр Николаевич

Баканов Дмитрий Викторович

Винокуров Кирилл Александрович

Зирянов Валерий Юрьевич

В Центре также обращают внимание, что часть добытой специалистами "Кибер сопротивления" информации "имеет особую ценностью, и не подлежит на данный момент разглашению, поэтому будет обнародована впоследствии".

"Каждый из этих "ипсошников" будет привлечен к ответственности, поскольку их преступления не имеют срока давности", - добавили в ЦНС.