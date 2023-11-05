Хакеры, связанные с КНДР, применяют новые методы для похищения криптовалюты, - СМИ

Хакеры, связанные с Северной Кореей, пытаются расширить список целей своих киберпреступлений, чтобы компенсировать снижение стоимости криптовалют и диверсифицировать поступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Согласно отчету Кима Боми, научного сотрудника Института стратегии национальной безопасности, по итогам девяти месяцев 2023 года Северная Корея украла криптовалют на сумму около 340 млн долларов, что составляет 29,6 процента от общего ущерба от краж криптовалют во всем мире.

Ким объяснил это резким падением стоимости криптовалют на фоне повышения процентных ставок в США и банкротства оператора криптовалютной биржи FTX.

"Северная Корея возобновляет свой интерес к атаке на финансовый сектор", - отметил Ким.

По его словам, начиная с прошлого года, связанные с КНДР хакеры пытаются похищать криптовалюту не только "простым" взломом онлайн-кошельков, но и через онлайн-видеоигры, а также с помощью атак программ-вымогателей. Ким также сказал, что Северная Корея, похоже, полагается на российские биржи для обналичивания своих криптовалют.

Кибератаки хакеров КНДР

В последние годы увеличилось количество краж кибервалюты хакерскими группировками, которые связаны с Северной Кореей. Средства от взлома, как правило, отправляются на счета для создания и модернизации ядерного оружия КНДР.

Напомним, что хакерская группа, поддерживаемая правительством Северной Кореи, взломала американскую ИТ-компанию и использовала ее в качестве плацдарма для нападения на криптовалютные компании.

Хакеры сломали JumpCloud в Колорадо и использовали свой доступ к системе, чтобы атаковать ее клиентов, как криптовалютные компании.