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Хакеры больше не нужны: ИИ-модели научились самостоятельно взламывать гаджеты

17:32 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Новая эра киберрисков уже наступила (коллаж: РБК-Украина)

Малые ИИ-модели могут научиться самостоятельно копироваться и адаптироваться к новым условиям, создавая риск появления цифровых угроз, похожих на компьютерные вирусы-черви.

Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на масштабное исследование Anthropic.

Как работают весово-ориентированные репликаторы в интернете вещей (IoT)?

В отличие от классического вредоносного ПО, нуждающегося в мощных серверах, будущие ИИ-репликаторы могут использовать ресурсы обычных гаджетов.

Сеть нескольких недорогих устройств (например, Android TV-боксов или умной бытовой техники) способна обеспечить совокупную память для запуска квантованных моделей.

Процесс автономного распространения состоит из нескольких последовательных этапов.

Каких именно?

Поиск целей и уязвимостей: сканирование сети для обнаружения незащищенных подключенных устройств.

Получение доступа: использование слабых мест в настройках или стандартных протоколов связи.

Развертывание среды: перенос весов модели непосредственно на зараженное оборудование и запуск инфраструктуры выводов (inference).

Дальнейшее распространение: переход к следующим ходам в сети.

Хотя современные модели все еще могут допускать ошибки при объединении этих шагов в единую непрерывную цепочку, темпы роста их автономности свидетельствуют о том, что барьер для создания таких систем может быть преодолен уже в ближайшее время.

Читайте больше: Новая кибератака на Украину: хакеры заставили ИИ похитить данные более 600 тысяч человек

Адаптивность, быстрота распространения и защита сетей

Главное отличие ИИ-репликаторов от устаревших ботнетов заключается в их гибкости.

Они не жестко привязаны к конкретной архитектуре устройства, а

  • способны самостоятельно анализировать незнакомые программные среды,
  • исправлять ошибки настройки,
  • адаптироваться к условиям работы благодаря возможности вести рабочие заметки и передавать накопленный опыт следующим поколениям копий.

Со всем тем эксперты отмечают: такое распространение будет иметь свои ограничения.

Из-за ограниченных ресурсов оборудования процесс репликации будет относительно медленным (скорость обработки токенов на слабых устройствах низкая), а передача больших файлов весов модели будет оставлять заметные аномалии в интернет-трафике.

Для защиты инфраструктуры производителям техники и провайдерам придется применить ряд решений, а именно:

  • существенно повысить стандарты кибербезопасности по умолчанию,
  • устранить уязвимые стандартные пароли,
  • ввести более эффективный мониторинг аномальной активности сети.
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