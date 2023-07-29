После 12-летнего простоя. Япония снова запустила старейший в стране ядерный реактор

Kansai Electric Power Co впервые за 12 лет перезагрузила старейший в Японии атомный реактор на своей АЕС "Такахама" в префектуре Фукуи.

Реактор, который был запущен 48 лет назад, был отключен в январе 2011 года для регулярных проверок и оставался таковым после аварии на АЕС "Фукусима-1", которая была вызвана землетрясением и цунами в марте того же года.

Перезагрузка произошла после того, как в 2016 году Управление по ядерному регулированию дало зеленый свет на эксплуатацию реактора по истечении 40-летнего периода эксплуатации. Первоначально планировалось перезапустить реактор примерно в начале июня, но этот план был отложен из-за необходимости дополнительных работ с противопожарной инфраструктурой.

Три из четырех реакторов на электростанции "Такахама" в настоящее время работают, и только реактор № 2 остается приостановленным. В сентябре также планируется перезапустить и его. На сегодня из более чем 40 коммерческих атомных реакторов в Японии эксплуатируются только 11 реакторов.

Авария на АЭС "Фукусима-1"

Авария на "Фукусиме" началась 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Затопление подвальных помещений, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, привело к полному обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения. С загрязнённых территорий было эвакуировано около 164 тысяч человек.

В апреле 2023 года правительство Японии отменило приказ об эвакуации после аварии на АЭС "Фукусима" для жителей небольшого района города Томиока к юго-западу от разрушенной станции.