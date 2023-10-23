Требовал взятки у предпринимателей. СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета (АМКУ). Госслужащий требовал у предпринимателей взятки, чтобы "закрыть глаза" на их нарушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, чиновник АМКУ требовал взятки с представителей коммерческих структур, чтобы "закрыть глаза" на обнаруженные у них нарушения антимонопольного законодательства и не принимать в отношении них административные санкции.

Задокументирован как госслужащий "обложил данью" местную компанию, которая занимается оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки. За 8 тысяч долларов чиновник обещал руководителю предприятия "решить вопрос" о не наложении на него штрафов за нарушения, выявленные в ходе проверки.

Сотрудники СБУ задокументировали получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержали "на горячем" во время передачи ему следующего "транша".

Фото: СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета, требовавшего взятки у предпринимателей (t.me/SBUkr)

На основании собранных доказательств задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в том числе проверяется информация о возможной причастности к сделке других должностных лиц АМКУ.

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Разоблачение чиновников на взятке

Недавно в Днепре разоблачили прокурора-взяточника. Он за 10 тысяч долларов обещал "отмазать" мошенника от тюрьмы.

Также 4 октября стало известно, что в Фастове прокурора окружной прокуратуры поймали на взятке в размере 30 тысяч долларов. Он обещал за деньги закрыть уголовное производство. Его задержали при получении второй части взятки. Правоохранители объявили прокурору из Фастова подозрение. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Кроме того, правоохранители задержали городского голову Сум Александра Лысенко. Его поймали на получении взятки 2 октября. Кроме него, также был задержан директор Департамента жилищно-коммунальных услуг Сумского городского совета.