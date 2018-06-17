В Бангладеш більше 10 осіб загинули при зіткненні автобуса з вантажівкою

В результаті зіткнення постраждали 8 людей

В Бангладеш внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинули 11 людей, ще вісім постраждали. Про це повідомляє Хіпһиа.

Як повідомляється, аварія сталася в суботу ввечері в 360 км на північний захід від Дакки. Постраждалі були доставлені в місцеві лікарні, деякі з них отримали важкі травми.

Однак причина аварії не встановлена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бангладеш в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) щонайменше вісім людей загинули, ще 26 постраждали.

Повідомляється, що ДТП сталося в ніч на неділю, 1 квітня, в окрузі Гопалгандж в центральній частині Бангладеш.

Згідно з інформацією видання, водій не впорався з керуванням, автобус з'їхав у кювет на шосе між містами Дакка і Кхулна. Шість чоловік загинули на місці, ще двоє померли в лікарні від отриманих травм. Всі постраждалі були госпіталізовані.