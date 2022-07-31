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У Гватемалі обстріляли делегацію президента, є поранені

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Гватемала, Неділя 31 липня 2022 01:49
У Гватемалі обстріляли делегацію президента, є поранені Фото: президент Гватемали Алехандро Джамматтеї (t.me/kyivoda)
Автор: Артур Родивилов

У департаменті Уеуетенанго Гватемали скоєно напад з використанням вогнепальної зброї на делегацію президента Алехандро Джамматтеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sonora.

Незадовго до нападу прокуратура Гватемали затримала відомого підприємця, засновника ряду ЗМІ Хосе Рубена Самору за звинуваченням у відмиванні грошей, здирництві і торгівлі впливом.

Пану Джамматтеї 66 років. Він обіймає посаду президента з січня 2020 року. Засновник і лідер партії "Вперед".

Нагадаємо, 25 липня Джамматтеї прибув в Україну і відвідав деокуповані населені пункти Київської області, а саме - Бучу, Ірпінь та Бородянку.

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