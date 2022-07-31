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В Гватемале обстреляли делегацию президента, есть раненые

Новина українською →
Гватемала, Воскресенье 31 июля 2022 01:49
В Гватемале обстреляли делегацию президента, есть раненые Фото: президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи (t.me/kyivoda)
Автор: Артур Родивилов

В департаменте Уэуэтенанго Гватемалы совершено нападение с использованием огнестрельного оружия на делегацию президента Алехандро Джамматтеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sonora.

Незадолго до нападения прокуратура Гватемалы задержала известного предпринимателя, основателя ряда СМИ Хосе Рубена Самору по обвинению в отмывании денег, вымогательстве и торговле влиянием.

Джамматтеи 66 лет. Он занимает пост президента с января 2020 года. Основатель и лидер партии "Вперед".

Напомним, 25 июля Джамматтеи прибыл в Украину и посетил деоккупированные населенные пункты Киевской области, а именно - Бучу, Ирпень и Бородянку.

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