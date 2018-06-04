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У Гватемалі в результаті виверження вулкана загинули 56 осіб

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 21:15
Фото: виверження вулкана в Гватемалі (twitter.com/swittttttttr444)
Фото: виверження вулкана в Гватемалі (twitter.com/swittttttttr444)

Сьогодні жертвою вулкана стала ще 31 людина

У Гватемалі кількість загиблих в результаті виверження вулкана Фуего досягла 56. Про це повідомляє газета Prensa libre з посиланням на пожежників.

Повідомляється, що в понеділок, 4 червня, жертвою вулкана стала ще 31 людина. За словами рятувальників, в деяких будинках загинули цілі сім'ї.

За словами інформованого джерела видання, вісім тіл були виявлені всередині однієї з церков.

Нагадаємо, в середині травня повідомлялося, що Геологічна служба США оголосила червоний рівень повітряної небезпеки на Гаваях через посилення виверження вулкана Кілауеа.

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Теги публікації: вулкан, Гватемала  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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