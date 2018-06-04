У Гватемалі в результаті виверження вулкана загинули 56 осіб

Сьогодні жертвою вулкана стала ще 31 людина

У Гватемалі кількість загиблих в результаті виверження вулкана Фуего досягла 56. Про це повідомляє газета Prensa libre з посиланням на пожежників.

Повідомляється, що в понеділок, 4 червня, жертвою вулкана стала ще 31 людина. За словами рятувальників, в деяких будинках загинули цілі сім'ї.

За словами інформованого джерела видання, вісім тіл були виявлені всередині однієї з церков.

Volcanic eruption rocks #Guatemala; fine ash from the volcano is blanketing nearby towns pic.twitter.com/5QCwihpO5F — China Xinhua News (@XHNews) June 3, 2018

Нагадаємо, в середині травня повідомлялося, що Геологічна служба США оголосила червоний рівень повітряної небезпеки на Гаваях через посилення виверження вулкана Кілауеа.