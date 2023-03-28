Набор в "Гвардию наступления" могут продлить

Набор в "Гвардию наступления" должен официально закончиться 1 апреля , однако его могут продлить, ведь есть большое количество желающих вступить в штурмовые бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы МВД Екатерину Павличенко и спикера Нацгвардии Руслана Музычука в интервью "Суспільному" .

По словам Павличенко, рекрутинговая кампания, которая началась в феврале, планируют завершить через несколько дней. Поданные заявки обрабатываются, а новобранцы, которые прошли предварительные этапы, уже проходят обучение. После прохождения боевого слаживания в своем подразделении они начнут выполнение тех или иных задач.

"В марте тех, кто прошел начальные отборы, а это собеседование, психологическое тестирование, медицинская комиссия, начали зачислять в подразделения, где они будут проходить службу", - рассказал Музычук.

Павличенко добавила, что рекрутинговые центры, которые работают при ЦНАПах, будут официально работать до 1 апреля включительно.

"После 1-го числа, мы будем таки пересматривать это решение, и возможно, позволим еще подавать заявки через сайт, потому что желающих действительно много. И мы понимаем, что будем формировать определенные резервы, которые будут просматривать и привлекать, возможно, к формированию других бригад, которые будут создаваться", - сказала она.

Музычук также добавил, что, если будет продолжаться подача заявок, набор будет продолжаться потому, что параллельно формируются и другие подразделения Нацгвардии, которые также доукомплектовываются.

По его словам, за время военного положения значительно расширились штаты воинских частей, поскольку возросло и количество оборонных задач, которые нужно выполнять Нацгвардии. Поэтому набор в ряды Нацгвардии будет продолжаться и после 1 апреля. Будут формироваться и резервы.

Музычук сообщил, что по состоянию на конец прошлой недели в подразделения Нацгвардии подали чуть более 16 тысяч анкет.

Напомним, Верховная рада определила полномочия "Гвардии наступления" и разрешила применять оружие.

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