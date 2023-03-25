"Гвардия наступления". МВД назвало дату завершения набора

Сегодня, 25 марта, в МВД сообщили, что набор в Гвардию наступления в скором времени завершится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Украины Екатерины Павличенко в эфире телемарафона.

"Сегодня мы комплектуем 6 бригад Нацгвардии, одна бригада ГПСУ, 1 бригада Нацполиции. В начале февраля мы объявили набор в эти бригады. И до 1 апреля продолжается рекрутинговая кампания", - сообщила замминистра.

Она добавила, что все желающие присоединиться к "Гвардии наступления" еще могут успеть подать заявления.

"Это можно сделать либо через сайт или в ближайшем Центре предоставления административных услуг, либо предоставить анкету в местах дислокации тех или иных подразделений. Мы имеем большое количество желающих, большая часть из них проходят обучение и боевое слаживание, и скоро приступят к выполнению боевых задач", – подчеркнула Павличенко.

Замминистра также отметила, что 5% от общего количества заявлений подают женщины.

Чиновница сообщила, что основную часть подразделений "Гвардии наступления" формируют те военные, уже имеющие боевой опыт или несшие службу в прошлые годы, а также те, которые активно присоединялись во время полномасштабного вторжения к деоккупации Киевской, Херсонской и Харьковской областей.

Напомним, на днях Верховная рада определила полномочия "Гвардии наступления" и разрешила применять оружие.

Ранее мы показывали, как военные "Гвардии наступления" уничтожили грузовой автомобиль кафиров на Бахмутском направлении.

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