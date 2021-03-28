Гуттериш відреагував на сотню смертей в М'янмі: вкрай важливо знайти рішення цієї кризи

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттериш "найрішучішим чином" засудив насильство на протестах в М'янмі. Він закликав військових втримаються від кровопролиття.

Про це йдеться в заяві генсека ООН .

У заяві зазначається, що в суботу убиті десятки мирних жителів, включаючи дітей і молодь.

"Триваюче військове придушення, яке сьогодні призвело до найвищим щоденним жертвам з моменту початку демонстрацій проти перевороту в минулому місяці, неприйнятно і вимагає твердого, єдиного і рішучого міжнародного відповіді. Вкрай важливо знайти невідкладне вирішення цієї кризи", - заявив Гуттериш.

Генеральний секретар знову звернувся з настійним закликом до військових утримуватися від насильства і репресій.

"Винні в серйозних порушеннях прав людини, скоєні в М'янмі, повинні бути притягнуті до відповідальності", - додав генсек.