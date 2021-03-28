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Гуттериш відреагував на сотню смертей в М'янмі: вкрай важливо знайти рішення цієї кризи

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 00:22
Гуттериш відреагував на сотню смертей в М'янмі: вкрай важливо знайти рішення цієї кризи Фото: Антоніу Гутерріш (flickr.com/United Nations)
Автор: Инна Собора

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттериш "найрішучішим чином" засудив насильство на протестах в М'янмі. Він закликав військових втримаються від кровопролиття.

Про це йдеться в заяві генсека ООН.

У заяві зазначається, що в суботу убиті десятки мирних жителів, включаючи дітей і молодь.

"Триваюче військове придушення, яке сьогодні призвело до найвищим щоденним жертвам з моменту початку демонстрацій проти перевороту в минулому місяці, неприйнятно і вимагає твердого, єдиного і рішучого міжнародного відповіді. Вкрай важливо знайти невідкладне вирішення цієї кризи", - заявив Гуттериш.

Генеральний секретар знову звернувся з настійним закликом до військових утримуватися від насильства і репресій.

"Винні в серйозних порушеннях прав людини, скоєні в М'янмі, повинні бути притягнуті до відповідальності", - додав генсек.

Нагадаємо, в ході протестів в суботу сили безпеки М'янми вбили 114 осіб.

РБК-Україна писало, що 1 лютого після виборів в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, з-за якого на вулицях почалися протести.

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