Густий туман у Києві пояснили температурною інверсією

Густий туман в Києві спричинила температурна інверсія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА)

В Управлінні екології та природних ресурсів КМДА пояснили, що тривалий час в столиці переважає антициклональний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер або слабкий, або взагалі штиль.

"Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний - вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що за даними обсерваторії Срезневського, за 21 жовтня перевищень разових концентрацій СО на жодному зі стаціонарних постів системи моніторингу не було. Однак перевищення середньодобових концентрації СО зафіксували на Деміївській площі - 3,5 мг/куб. м (при ГДК 3 мг/куб. м.).

"Це пов’язано з активним трафіком автомобілів на локації. Також були зафіксовані перевищення середньодобових концентрацій формальдегіду", - пояснюють в КМДА.

Причиною густого туману у столиці, на додачу до температурної інверсії, називають "величезні масштаби спалювання листя у приватних секторах".

Раніше повідомлялося, що по Києву 24 жовтня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності). По Київській області 24 жовтня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності).

РБК-Україна писало, що ситуація з забрудненням повітря в Києві покращиться орієнтовно наступного тижня.