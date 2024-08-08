ua en ru
Чт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Операция ГУР на Тендровской косе. Украинские разведчики выполнили тайные задачи, - ВСУ

Черное море, Четверг 08 августа 2024 09:43
UA EN RU
Операция ГУР на Тендровской косе. Украинские разведчики выполнили тайные задачи, - ВСУ Фото: ГУР на Тендровской косе выполнило тайные задания (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики на Тендровской косе, кроме известных операций, выполнили ряд тайных задач. Они направлены на долгосрочную перспективу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка в эфире телемарафона.

"Было заявлено, что там выполнили ряд тайных задач... Задачи, которые возлагались на бойцов, должны дать долгосрочную перспективу. Понимаем, что Черное море враг сейчас не контролирует настолько, насколько он мог делать это год назад. Это связано с ударами по находящимся там системам ПВО и удары по аэродромам", - отметил он.

Военный подчеркнул, что также немаловажную роль играют удары по российским военным кораблям.

Тимочко добавил, что такие операции требуют тщательной разведки, что свидетельствует о наличии мощной агентурной сети Украины в Крыму.

"Это значит, что есть наша хорошая агентурная сеть в Крыму. Она дает возможность знать, где есть "слепые" пятна" в российской системе контроля за морем", - сказал он.

Операция ГУР на Тендровской косе. Украинские разведчики выполнили тайные задачи, - ВСУ

скриншот google.com/maps

Операция ГУР

На днях Главное управление разведки Минобороны сообщило, что украинские спецназовцы провели спецоперацию на Тендеровской косе. Разведчики высадились на косу и уничтожили несколько единиц вражеской техники, а также фортификации оккупантов.

Кроме того, оккупанты понесли потери среди личного состава. Спецназовцы ГУР закончили операцию без потерь. Следует добавить, что разведчики также отмечали, что выполнили и секретные задачи.

Тендровская коса - это небольшой остров в северной части Черного моря, недалеко от Крыма и берегов Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Главное управление разведки ГУР Война в Украине Война России против Украины
NEWS
ISW: "украинские войска" подтвердили продвижение на 10 км в Курскую область РФ
ISW: "украинские войска" подтвердили продвижение на 10 км в Курскую область РФ
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую