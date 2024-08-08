Операция ГУР на Тендровской косе. Украинские разведчики выполнили тайные задачи, - ВСУ

Украинские разведчики на Тендровской косе, кроме известных операций, выполнили ряд тайных задач. Они направлены на долгосрочную перспективу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка в эфире телемарафона.

"Было заявлено, что там выполнили ряд тайных задач... Задачи, которые возлагались на бойцов, должны дать долгосрочную перспективу. Понимаем, что Черное море враг сейчас не контролирует настолько, насколько он мог делать это год назад. Это связано с ударами по находящимся там системам ПВО и удары по аэродромам", - отметил он.

Военный подчеркнул, что также немаловажную роль играют удары по российским военным кораблям.

Тимочко добавил, что такие операции требуют тщательной разведки, что свидетельствует о наличии мощной агентурной сети Украины в Крыму.

"Это значит, что есть наша хорошая агентурная сеть в Крыму. Она дает возможность знать, где есть "слепые" пятна" в российской системе контроля за морем", - сказал он.

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