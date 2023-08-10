ГУР о задании "Шамана" ликвидировать офицеров РФ: подробности будем читать в некрологах

В разведке решили не раскрывать подробности новой задачи по уничтожению российских офицеров специального батальона "Шаман". Также там не комментируют "рейд" батальона на оккупированное левобережье Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Подробности мы будем наблюдать, читая некрологи тех же российских генералов и не только их. А то, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно и не только на линии фронта, но и за ней, это не новость", - рассказал он.

Юсов отметил, что это хорошо знают и понимают и рашисты.

"Они знают, что возмездие неизбежно и может найти их где бы они ни находились. И так должно быть", - добавил спикер.

Юсов также отметил, что количество суицидов среди оккупантов и среди российских офицеров после полномасштабного вторжения "возросло и выросло значительно". При этом, "часть из них может быть связана с такими страхами".

Юсов порекомендовал российским офицерам лучший выход из этой ситуации - это сдача в плен, напомнив, что существует проект "Хочу жить".

До этого о новом задании спецбатальона "Шаман" писало The Times. Журналисты утверждали, что им удалось пообщаться с двумя бойцами батальона, которые без детальных подробностей рассказали о новом задании по ликвидации российских офицеров.

Кого берут в батальон "Шаман"

По словам Юсова, туда берут людей, готовых уничтожать врага, защищать страну и имеют для этого возможность и желание учиться.

"Так как там с первых дней полномасштабного вторжения присоединились люди без серьезного к тому военного образования. Но за это время подготовились, как и в других спецподразделениях ГУР МО. Люди с высокой мотивацией и высоким уровнем подготовки. Результаты мы видим на разных периодах", - рассказал он.

Рейд "Шамана" на оккупированную часть Херсонской области

Юсов отказался комментировать "поход" батальона "Шаман" на временно оккупированную территорию Херсонской области.

"На Херсонском направлении идут чрезвычайно упорные бои, проводят как наступательные, так и оборонные операции. И есть слаженная позиция, что мы не комментируем эти события. Но поверьте, что работы там ведутся. Враг уничтожается и потери врага в силах и средствах велики", - только отметил он.

Ранее в ГУР рассказывали, что бойцам из батальона "Шаман" удалось уничтожить ракетное подразделение оккупантов на захваченной части Херсонской области. Позже информацию о "рейде" опровергли в Минобороны Украины.