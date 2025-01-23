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ГУР и МИД провели операцию по освобождению украинских моряков из плена хуситов: подробности

Иллюстративное фото: Galaxy Leader (wikipedia)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство иностранных дел (МИД) и Главное управление разведки (ГУР) провели совместную операцию по освобождению из плена хуситов трех украинских моряков. Уже вскоре они вернутся домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.

Как рассказывает ведомство, трое украинских моряков были задержаны во время захвата грузового судна Galaxy Leader в ноябре 2023 года.

Сейчас же освобожденные из плена моряки находятся в безопасности и под опекой украинских дипломатов. Все в хорошем физическом состоянии, имеют все необходимые документы и уже вскоре вернутся домой.

МИД, в свою очередь, также выразил благодарность султанату Оман и МИД Омана за внимание к судьбе моряков и посредническое содействие их освобождению из неволи.

"Рассчитываем на дальнейшее активное развитие двусторонних отношений после открытия зарубежного дипломатического учреждения Украины", - добавил МИД.

Подробности от ГУР

Как отмечает разведка, освобожденные моряки уже направляются на встречу с семьями, после чего их будет ждать реабилитация.

Операция по освобождению моряков длилась более года и включала сложный неофициальный переговорный процесс с хуситами и другими соприкасающимися сторонами.

Первый контакт с пленными украинцами был установлен 3 апреля 2024-го, через пять месяцев после захвата судна.

Захват Galaxy Leader

В ноябре 2023-го йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader, которое шло под флагом Багамских островов, с международным гражданским экипажем в Красном море. Тогда же на борту находились 25 членов экипажа Болгарии, Филиппин, Мексики, а также Украины.

В январе 2024-го президент Владимир Зеленский заявил, что в плену у хуситов находилось четверо украинских моряков и подтвердил то, что Украина работала над их освобождением.

Вчера, 22 января, западные СМИ писали о том, что хуситы освободили экипаж Galaxy Leader, но официального подтверждения этому на тот момент не было.

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