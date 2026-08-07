Морские дроны атаковали порт Ялты, начался пожар (видео)

Днем 7 августа в оккупированной Ялте раздались звуки стрельбы. По словам очевидцев, местный порт атакуют морские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Telegram-канала "Крымский ветер".

"В Ялте после стрельбы что-то сильно горит в районе набережной, сообщают подписчики. Взрыва не было. Возможно, это последствия работы мобильных огневых групп", - сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что ранее оккупационные власти предупреждали население города об атаки безэкипажных катеров (БЭК).

После этого произошла экстренная эвакуация людей с пляжей и набережных.

"Внимание! В Ялте идет операция по разминированию безэкипажного катера (БЭК). Просим всех жителей и гостей города срочно покинуть район Приморского парка", - сказано в заявлении оккупационного руководства.

Затем в социальных сетях начали публиковать видео и фото масштабного пожара в районе порта.