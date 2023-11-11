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ГУР устроило "бавовну" на заводах в России, - источники

Фото: ГУР устроило "бавовну" на заводах в России (armyinform-com-ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Украинские разведки могут быть причастны к ночным взрывам на заводах России. Речь идет о взрывах на Котовском пороховом заводе в Тамбове и Конструкторском бюро машиностроения в городе Коломна Московской области.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в секторе безопасности и обороны Украины.

По данным РБК-Украина, за операциями стояли бойцы Главного управления разведки Минобороны. Официально в разведке не комментируют.

Что известно о взрывах

В ночь на 11 ноября на Котовском пороховом заводе в Тамбовской области прозвучали взрывы. После этого там вспыхнул пожар.

Российские СМИ сообщали, что площадь пожара составляла около 300 квадратных метров, его тушили не менее полутора часа. На опубликованных в сети кадрах заметно, что пожар был мощным, он был виден из разных районов города.

 

Также вечером 10 ноября в городе Коломна Московской области России раздались взрывы. В сети сообщили о якобы атаке дронов и работе ПВО.

Позже стало известно, что взрыв прогремел в районе Конструкторского бюро машиностроения, на котором разрабатываются минометы, противотанковые безоткатные пушки Б-10 и Б-11, переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла" и "Стрела". Также там производят противотанковые ракетные комплексы "Шмель", "Малютка", оперативно-тактические ракетные комплексы "Ока", "Точка-У" и разные вариации "Искандер".

Другие операции ГУР

Напомним, вчера стало известно, что разведчики ГУР провели успешную спецоперацию в Крыму. В поселке Черноморское были поражены два десантных катера проекта 11770, потери в личном составе россиян уточняются.

ГУР подтвердило, что 10 ноября были проведены операции с использованием надводных дронов. Один корабль более старого проекта 1176 года "Акула", другой более новый - проекту 11770 года "Серна" пошли ко дну.

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