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ГУР о визите Путина в Китай: несет определенные риски для Украины

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Поездка российского диктатора Владимира Путина в Китай несет риски для Украины. Разведка внимательно следит за ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что любая поездка Путина отслеживается в отношении всех рисков, которые она может нести. 

Но сегодня Россия для всех - сырьевой придаток, и если ее представителей куда-то приглашают, то так это и расценивают, добавил представитель ГУР. 

"А риски это для нас несет, потому что понятно, что интересует Путина в этой ситуации. Поэтому Украина не только следит, но и отрабатывает разные сценарии", - рассказал Юсов. 

Визит Путина в Китай

Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин находится в Пекине. Он участвует в форуме "Один пояс - один путь".

У диктатора запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом.

 

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