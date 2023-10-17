ГУР про візит Путіна до Китаю: несе певні ризики для України

Він наголосив, що будь-яка поїздка Путіна відстежується щодо всіх ризиків, які вона може нести.

Але сьогодні Росія для всіх - сировинний придаток, і якщо її представників кудись запрошують, то це так і розцінюють, додав представник ГУР.

"А ризики це для нас несе, бо зрозуміло, що цікавить Путіна у цій ситуації. Тому Україна не лише стежить, а й відпрацьовує різні сценарії", - розповів Юсов.

Візит Путіна до Китаю

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін перебуває у Пекіні. Він бере участь у форумі "Один пояс - один шлях".

У диктатора заплановані зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, президентом В'єтнаму Во Ван Тхіонгом, прем'єром Королівства Таїланд Сеттхою Тхавісіном, президентом Монголії Ухнаагійн Хурелсухом та президентом Лаоської Народно-Демократичної республіки Тхонглу Сісулітом.