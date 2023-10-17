UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ГУР про візит Путіна до Китаю: несе певні ризики для України

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Поїздка російського диктатора Володимира Путіна до Китаю несе ризики для України. Розвідка уважно стежить за ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що будь-яка поїздка Путіна відстежується щодо всіх ризиків, які вона може нести.

Але сьогодні Росія для всіх - сировинний придаток, і якщо її представників кудись запрошують, то це так і розцінюють, додав представник ГУР.

"А ризики це для нас несе, бо зрозуміло, що цікавить Путіна у цій ситуації. Тому Україна не лише стежить, а й відпрацьовує різні сценарії", - розповів Юсов.

Візит Путіна до Китаю

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін перебуває у Пекіні. Він бере участь у форумі "Один пояс - один шлях".

У диктатора заплановані зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, президентом В'єтнаму Во Ван Тхіонгом, прем'єром Королівства Таїланд Сеттхою Тхавісіном, президентом Монголії Ухнаагійн Хурелсухом та президентом Лаоської Народно-Демократичної республіки Тхонглу Сісулітом.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайГлавное управление разведки