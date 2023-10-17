Будет просить оружие? Путин прибыл в Китай

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай. Он будет участвовать в форуме "Один пояс - один путь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские источники.

Главной темой форума стало "Высококачественное строительство "Одного пояса, одного пути", совместное достижение общего развития и процветания".

Известно, что сегодня в рамках форума пройдет предпринимательская конференция и приветственный ужин. В среду состоится официальная церемония открытия форума, на которой с речью выступит Си Цзиньпин. Также пройдет ряд форумов на высоком уровне и тематических форумов.

В понедельник Центральное телевидение Китая сообщало, что для участия в форуме в Пекин уже прибыли президент Сербии Александр Вучич, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Программа форума

У президента РФ запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом.

Основные мероприятия форума состоятся завтра, 18 октября, в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Российский президент примет участие в церемонии открытия форума. На среду также запланированы российско-китайские переговоры.

Ранее мы сообщали, что Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с Путиным. Президент России прославился скандальными высказываниями, по поводу Израиля.