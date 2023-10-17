ГУР о визите Путина в Китай: несет определенные риски для Украины

Поездка российского диктатора Владимира Путина в Китай несет риски для Украины. Разведка внимательно следит за ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что любая поездка Путина отслеживается в отношении всех рисков, которые она может нести.

Но сегодня Россия для всех - сырьевой придаток, и если ее представителей куда-то приглашают, то так это и расценивают, добавил представитель ГУР.

"А риски это для нас несет, потому что понятно, что интересует Путина в этой ситуации. Поэтому Украина не только следит, но и отрабатывает разные сценарии", - рассказал Юсов.

Визит Путина в Китай

Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин находится в Пекине. Он участвует в форуме "Один пояс - один путь".

У диктатора запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом.