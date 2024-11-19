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ГУР разоблачило очередную ложь российского командования об успехах оккупантов под Лиманом

Вторник 19 ноября 2024 16:20
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ГУР разоблачило очередную ложь российского командования об успехах оккупантов под Лиманом Фото: Лиман (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российское командование боится прогневить высшее руководство, поэтому лжет о ситуации на фронте в Украине. В частности, речь идет о наступлении оккупантов на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

По данным ГУР, командир 67-й мотострелковой дивизии ВС РФ лжет генералам об успехах под Лиманом.

"На протяжении тысячи дней с начала полномасштабного вторжения России пропагандистская бравада захватчиков о Киеве за три дня быстро трансформировалась в лживые внутренние отчеты о положении на линии боевого столкновения", - заявляют в ГУР.

В частности, на днях командир 67-й мотострелковой дивизии российских оккупационных сил докладывал генерал-майору Юсупову о якобы успехах под Лиманом Донецкой области.

"Чтобы не испытать расправу за причиненные Силами безопасности и обороны Украины потери, комдив российских мотострелков соврал генералу Юсупову о якобы боях на окраине Ямполевки и прорыве захватчиков в Торске, что не соответствует действительности", - пишет украинская разведка.

В ГУР отметили, что ложь или искаженная информация в докладах по ситуации на фронте является характерным и распространенным явлением на всех звеньях управления российскими оккупационными силами.

Ранее мы писали, что оккупационная армия пытается активизировать наступательные действия в районе Лимана Донецкой области. Россияне опрокидывают туда дополнительные штурмовые подразделения 283-го и 488-го мотострелковых полков.

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