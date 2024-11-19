ГУР викрило чергову брехню російського командування про успіхи окупантів під Лиманом

Російське командування боїться прогнівити вище керівництво, тому бреше про ситуацію на фронті в Україні. Зокрема, мова про наступ окупантів на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

За даними ГУР, командир 67-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ бреше генералам про успіхи під Лиманом.

"Упродовж тисячі днів з початку повномасштабного вторгнення Росії пропагандистська бравада загарбників про “Київ за три дні” швидко трансформувалась у брехливі внутрішні звіти про становище на лінії бойового зіткнення", - заявляють у ГУР.

Зокрема, днями командир 67-ї мотострілецької дивізії російських окупаційних сил доповідав генерал-майору Юсупову про начебто успіхи під Лиманом Донецької області.

"Щоб не зазнати розправи за завдані Силами безпеки та оборони України втрати, комдив російських мотострєлків збрехав генералу Юсупову про нібито бої на околиці Ямполівки та прорив загарбників у Торське, що не відповідає дійсності", - пише українська розвідка.

У ГУР зауважили, що брехня або викривлена інформація у доповідях щодо ситуації на фронті є характерним та поширеним явищем на усіх ланках управління російськими окупаційними силами явище.