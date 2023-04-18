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Запад готовится, что Россия использует "любое оружие", чтобы удержать украинские территории

Новина українською →
Каруидзава, Вторник 18 апреля 2023 10:45
Запад готовится, что Россия использует "любое оружие", чтобы удержать украинские территории Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Западные лидеры готовятся, что российский диктатор Владимир Путин использует все возможное, включая ядерные угрозы и кибератаки в ответ на ожидаемое украинское контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на The Guardian.

Британские официальные лица на саммите министров иностранных дел "Большой семерки" в Японии заявили, что ожидают от России ответных мер и "должны быть готовыми" к экстремальной тактике россиян, которые будут пытаться удержать территорию Украины.

В прошлом месяце бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова ответить украинцам "совершенно любым оружием", если Киев попытается вернуть Крым.

"Похоже, в Кремле признали, что российские войска в скором времени могут начать обороняться в Украине, поскольку их собственное зимнее контрнаступление замедляется ", - написали в издании.

Ядерная риторика России объединила министров G7, после двухчасовой встречи в понедельник выступивших с заявлением, в котором осудили угрозы как "неприемлемые" и раскритиковали план Путина по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.

Представители G7 заявили, что во время переговоров состоялся "открытый обмен мнениями" относительно подхода к украинскому конфликту, включая "будущие перспективы" прекращения войны, которые, по словам премьера Британии Риши Сунака, "в конце концов дойдут до стола переговоров" .

Трансатлантическая группа бывших старших дипломатов и военных советников высокого уровня заявила, что война в Украине зайдет в тупик, если Запад не увеличит уровень военной поддержки.

При этом группа заявила, что "деклараций о стойкой поддержке недостаточно", а "действия все еще не соответствуют риторике" в отражении военных оценок в европейских столицах и Вашингтоне.

Ранее мы писали о том, что НАТО готовится к бою на собственных границах в результате зверств России против Украины.

Также напомним, что РФ пытается запугать Запад сообщениями о возможном размещении ядерного оружия на территории Беларуси.

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