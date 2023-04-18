Запад готовится, что Россия использует "любое оружие", чтобы удержать украинские территории

Западные лидеры готовятся, что российский диктатор Владимир Путин использует все возможное, включая ядерные угрозы и кибератаки в ответ на ожидаемое украинское контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на The Guardian.

Британские официальные лица на саммите министров иностранных дел "Большой семерки" в Японии заявили, что ожидают от России ответных мер и "должны быть готовыми" к экстремальной тактике россиян, которые будут пытаться удержать территорию Украины.

В прошлом месяце бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова ответить украинцам "совершенно любым оружием", если Киев попытается вернуть Крым.

"Похоже, в Кремле признали, что российские войска в скором времени могут начать обороняться в Украине, поскольку их собственное зимнее контрнаступление замедляется ", - написали в издании.

Ядерная риторика России объединила министров G7, после двухчасовой встречи в понедельник выступивших с заявлением, в котором осудили угрозы как "неприемлемые" и раскритиковали план Путина по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.

Представители G7 заявили, что во время переговоров состоялся "открытый обмен мнениями" относительно подхода к украинскому конфликту, включая "будущие перспективы" прекращения войны, которые, по словам премьера Британии Риши Сунака, "в конце концов дойдут до стола переговоров" .

Трансатлантическая группа бывших старших дипломатов и военных советников высокого уровня заявила, что война в Украине зайдет в тупик, если Запад не увеличит уровень военной поддержки.