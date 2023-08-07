ГУР о взрыве в турецком порту: нужно изучить причастность России

"Конечно, нужно проверять всю информацию. Но, безусловно, необходимо изучить и исследовать причастность путинской России к этим событиям. Очень странным выглядит ситуация - взрыв элеватора в Турции накануне возможного визита путинского диктатора (российского диктатора Владимира Путина - ред.) в Турцию", - заявил Юсов.

Он напомнил, что Турция хочет обсуждать с Путиным продолжение "зерновой сделки" и является той страной, которая активно поднимает вопрос возобновления поставок украинского зерна.

"И тут происходит такое событие. Совпадение? Не думаю", - добавил Юсов.

Взрыв в Турции

Напомним, сегодня днем возле крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море прогремел взрыв.

Очевидцы рассказывали, что инцидент произошел во время выгрузки зерна на судно.

Ранения получили по меньшей мере 10 человек, часть из них госпитализировали.