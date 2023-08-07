ГУР про вибух у турецькому порту: потрібно вивчити причетність Росії

У ході розслідування вибуху в порту Туреччини, який прогримів сьогодні, 7 серпня, вдень необхідно вивчити можливу причетність Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Звичайно, потрібно перевіряти всю інформацію. Але, безумовно, необхідно вивчити та дослідити причетність путінської Росії до цих подій. Дуже дивним виглядає ситуація - вибух елеватора до Туреччини напередодні можливого візиту путінського диктатора (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) до Туреччини", - Заявив Юсов.
Він нагадав, що Туреччина хоче обговорювати з Путіним продовження "зернової угоди" і є тією країною, яка активно порушує питання відновлення постачання українського зерна.
"І тут відбувається така подія. Збіг? Не думаю", - додав Юсов.
Нагадаємо, сьогодні вдень біля великого турецького комерційного порту Дериндже у Мармуровому морі пролунав вибух.
Очевидці розповідали, що інцидент трапився під час вивантаження зерна на судно.
Поранення отримали щонайменше 10 осіб, частину їх госпіталізували.
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