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ГУР про вибух у турецькому порту: потрібно вивчити причетність Росії

Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У ході розслідування вибуху в порту Туреччини, який прогримів сьогодні, 7 серпня, вдень необхідно вивчити можливу причетність Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Звичайно, потрібно перевіряти всю інформацію. Але, безумовно, необхідно вивчити та дослідити причетність путінської Росії до цих подій. Дуже дивним виглядає ситуація - вибух елеватора до Туреччини напередодні можливого візиту путінського диктатора (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) до Туреччини", - Заявив Юсов.

Він нагадав, що Туреччина хоче обговорювати з Путіним продовження "зернової угоди" і є тією країною, яка активно порушує питання відновлення постачання українського зерна.

"І тут відбувається така подія. Збіг? Не думаю", - додав Юсов.

Вибух у Туреччині

Нагадаємо, сьогодні вдень біля великого турецького комерційного порту Дериндже у Мармуровому морі пролунав вибух.

Очевидці розповідали, що інцидент трапився під час вивантаження зерна на судно.

Поранення отримали щонайменше 10 осіб, частину їх госпіталізували.

 

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