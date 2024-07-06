ГУР ударило по важному пункту РФ на фронте: названы потери (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

Также были уничтожены или повреждены несколько российских комплексов наблюдения и разведки, в том числе "Муром-П", система РЭБ "Стриж", ретранслятор связи и электроподстанция, питавшая захватчиков электроэнергией.

"На одном из направлений фронта разведчики обнаружили и нанесли огневое поражение по пункту размещения автомобильной техники окrупантов", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло почти 140 боестолкновений. Оккупанты продолжают активно давить на Торецком направлении и постоянно атакуют на Покровском.

В частности, по данным Института изучения войны, российские войска недавно продвинулись вблизи Торецка - в Северном и Нью-Йорке. Также оккупанты продвинулись к северу от Парасковеевки, под Донецком.

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