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ГУР вдарило по важливому пункту РФ на фронті: названо втрати (відео)

Україна, Субота 06 липня 2024 10:40
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ГУР вдарило по важливому пункту РФ на фронті: названо втрати (відео) Фото: ГУР вдарило по важливому пункту РФ на фронті (militarist ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники завдали серію успішних FPV-ударів по цілях російських окупантів. Їх здійснили оператори підрозділу ГУР МО України "Ghost".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також були знищені або пошкоджені декілька російських комплексів спостереження та розвідки, зокрема "Муром-П", система РЕБ "Стриж", ретранслятор зв’язку і електропідстанція, яка живила загарбників електроенергією.

Ситуація на фронті

Минулої доби на фронті сталося майже 140 боєзіткнень. Окупанти продовжують активно тиснути на Торецькому напрямку та постійно атакують на Покровському.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька - у Північному та Нью-Йорку. Також окупанти просунулися на північ від Парасковіївки, під Донецьком.

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