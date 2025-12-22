ГУР поразило самолеты Су-27 и Су-30 на аэродроме в российском Липецке: видео операции

"В результате операции ГУР МО Украины, непосредственно реализованной представителем движения сопротивления преступному российскому режиму, оба военных самолета агрессора выведены из строя", - отметили в ГУР.

Отмечается, что ориентировочная суммарная стоимость двух пораженных истребителей, которые Россия использовала в войне против Украины, может составлять до 100 млн долларов.

Самолеты Су-27 и Су-30 с бортовыми номерами "12" и "82" удалось сжечь благодаря тщательной подготовке и профессионализму. Планирование спецоперации на аэродроме под Липецком заняло две недели.

"Изученные маршрут патрулирования и график смены часовых позволили незаметно проникнуть на военный объект государства-агрессора, поразить российские "сушки" прямо в защитном авиационном ангаре, а затем - беспрепятственно покинуть аэродром", - добавили в ГУР.