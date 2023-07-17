В ГУР и ВСУ отреагировали на взрывы и разрушения Крымского моста

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии представителей Главного управления разведки и ОК "Юг".

На инцидент уже отреагировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

"Сейчас весь мир видит много километровых пробок и нарушений мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого - мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост - конструкция там лишняя"", - сказал он в комментарии "Суспільному".

Он указал, что из-за разрушения секции моста у россиян возникнут проблемы с логистикой.

"Поскольку остров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств вглубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы - это дополнительные осложнения для оккупантов, которые создают потенциальные преимущества для украинских Сил обороны", - сказал Юсов.

Между тем, в ОК "Юг" считают, что инцидент на Крымском мосту может быть провокацией оккупантов.

"Характерно то, что при такой сосредоточении корабельной группировки в данном районе и общего напряжения на фоне вопроса о пролонгации "зернового соглашения", создания подобных провокаций, о которых очень громко сразу рапортуют оккупационные власти Крыма, является типичным способом решения подобных вопросов со стороны оккупационной власти Крыма и вообще страны-агрессора", - сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что событиям на Крымском мосту можно только порадоваться.

"Вы можете не терроризировать спикеров, никто и ничего вам, видимо, не скажет, потому что никогда это не комментируют. Здесь можно разве что порадоваться такой ситуации - воды нет, моста нет, туристов нет и "хоть камни с неба"", - сказал он в эфире телемарафона.

Инцидент на Крымском мосту

Сегодня ночью на Крымском мосту раздались взрывы. Там мог разрушиться один пролет и получить повреждения другой. Из-за инцидента погибли два человека. Автомобильные и железнодорожные пути перекрыты.

Тем временем источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что атака на мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности.

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