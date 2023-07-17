Взрывы на Крымском мосту: два человека погибли, ранен ребенок
Сегодня ночью, около 4 утра по киевскому времени, на Крымском мосту прозвучало взрывы, в результате которых погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.
О гибели двоих человек сообщалось в первые минуты после взрывов со ссылкой на очевидцев. Спустя 2 часа гибель мужчины и женщины, а также ранение их дочери подтвердил чиновник.
Собщается, что в машине, которая пострадала в результате взрыва, находились жители Нового Оскола Белгородской области РФ.
Взрывы на Крымском мосту
На Крымском мосту сегодня ночью, 17 июля, раздались взрывы. По словам представителя оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова, на Крымском мосту "произошло чрезвычайное событие в районе 145 опоры". Работают правоохранители.
Напомним, что это не первое повреждение Крымского моста. В октябре 2022 года в результате взрыва на Крымском мосту обрушились две полусекции его автомобильной части и был поврежден железнодорожный путь.
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