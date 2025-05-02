ГУР ищет информаторов среди солдат и работников "оборонки" РФ: что известно

ГУР призывает военнослужащих российской армии и сотрудников российских оборонных предприятий выходить на прямую и безопасную связь через Главный бот разведки в Telegram.

Разведчики отмечают, что от информаторов просят помощи в сборе данных и реализации мероприятий, направленных на ослабление военной машины Кремля. В случае эффективного сотрудничества ГУР гарантирует безопасную связь и предоставляет возможности начать новую жизнь.

"Офицеры вооруженных сил РФ могут рассчитывать на особое тесное и взаимовыгодное сотрудничество", - отмечает украинская разведка.

ГУР уже имеет опыт успешных операций по выводу российских военнослужащих на подконтрольную Украине территорию. В июле 2024 года на сторону Украины перешел российский матрос "Гога", в августе 2024 - пилот FPV с позывным "Сильвер", а еще раньше - бывший прапорщик с позывным "Эрик".

Связаться с ГУР также можно: