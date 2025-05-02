RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

ГУР ищет информаторов среди солдат и работников "оборонки" РФ: что известно

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская разведка ищет информаторов среди россиян. ГУР вербует российских военных и работников оборонных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.

ГУР призывает военнослужащих российской армии и сотрудников российских оборонных предприятий выходить на прямую и безопасную связь через Главный бот разведки в Telegram.

Разведчики отмечают, что от информаторов просят помощи в сборе данных и реализации мероприятий, направленных на ослабление военной машины Кремля. В случае эффективного сотрудничества ГУР гарантирует безопасную связь и предоставляет возможности начать новую жизнь.

"Офицеры вооруженных сил РФ могут рассчитывать на особое тесное и взаимовыгодное сотрудничество", - отмечает украинская разведка.

ГУР уже имеет опыт успешных операций по выводу российских военнослужащих на подконтрольную Украине территорию. В июле 2024 года на сторону Украины перешел российский матрос "Гога", в августе 2024 - пилот FPV с позывным "Сильвер", а еще раньше - бывший прапорщик с позывным "Эрик".

Связаться с ГУР также можно:

 

Вербовка солдат РФ

Напомним, в августе 2024 года легион "Свобода России" провел спецоперацию "Камыш". На сторону Украины перешел 24-летний российский военнослужащий с позывным "Сильвер".

Россиянин стал добровольцем легион "Свобода России" зимой 2024 года и с тех пор передавал информацию об оккупантах. Также он совершил атаку в месте отдыха командира полка и старших офицеров.

"Сильвер" бросил гранату в вентиляционное отверстие подвала штаба оккупационного подразделения "Шторм-Z". В помещении спали комбат и другие российские офицеры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведкиГУРВойна в Украине