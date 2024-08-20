Подорвал штаб с комбатом "Шторм-Z". На сторону Украины перешел военный РФ
Легион "Свобода России" провел спецоперацию "Очерет", в рамках которой на сторону Украины перешел 24-летний российский военнослужащий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на легион "Свобода России" в Telegram, проект "Хочу жить" в Facebook и Главное управление разведки в Telegram.
Как отметили в "Хочу жить", российский военный с позывным "Сильвер" попал в одно из подразделений смертников "Шторм", где он насмотрелся на полное беззаконие и обесценивание человеческой жизни.
Он, по информации ЛСР, был несогласен с режимом российского диктатора Владимира Путина и принял решение присоединиться к подразделению россиян, которые воюют на стороне Украины.
"Сильвер" стал добровольцем ЛСР зимой 2024 года. На протяжении нескольких месяцев он передавал легиону важную информацию: расположение сил и средств россиян, их планы, задачи на конкретном участке фронта.
"Позже, в нужный момент, он активировал взрывные устройства в штабе, точно над местом отдыха командира полка и старших офицеров. В результате командир и несколько старших офицеров подразделения "Шторм" получили тяжелые ранения", - отметили в легионе.
В Главном управлении разведки уточнили, что "Сильвер" кинул гранату в вентиляционное отверстие подвала штаба оккупационного подразделения "Шторм-Z". В помещении спали его комбат и другие российские офицеры.
"Там около 15 человек было в подвале. В этом помещении была труба прямо над кроватью, где спал комбат. Она выходила на улицу рядом с подъездом, и мы решили в эту трубу бросить гранату или две, чтобы они рядом с ними взорвались", - рассказал российский военный в ходе пресс-конференции.
После этого на отходе российский военный заминировал тропу и вышел по согласованному маршруту. Сейчас он проходит базовый курс подготовки в статусе рекрута легиона.
Что предшествовало
Напомним, в прошлом году украинское Главное управление разведки провело спецоперацию "Синица", в рамках которой был завербован российский пилот Максим Кузьминов. Он перегнал на территорию Украины вертолет Ми-8.
В феврале этого года стало известно, что Кузьминов был убит в Испании. В ГУР не раскрыли подробности инцидента.
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