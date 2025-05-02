ГУР шукає інформаторів серед солдатів та працівників "оборонки" РФ: що відомо

ГУР закликає військовослужбовців російської армії та співробітників російських оборонних підприємств виходити на прямий і безпечний зв'язок через Головний бот розвідки у Telegram.

Розвідники зазначають, що від інформаторів просять допомоги у зборі даних та реалізації заходів, спрямованих на ослаблення військової машини Кремля. У разі ефективної співпраці ГУР гарантує безпечний зв'язок та надає можливості розпочати нове життя.

"Офіцери збройних сил РФ можуть розраховувати на особливу тісну та взаємовигідну співпрацю", - наголошує українська розвідка.

ГУР вже має досвід успішних операцій з виведення російських військовослужбовців на підконтрольну Україні територію. У липні 2024 на бік України перейшов російський матрос "Ґоґа", у серпні 2024 - пілот FPV з позивним "Сільвер", а ще раніше - колишній прапорщик з позивним "Ерік".

Зв'язатися з ГУР також можна: