ГУР шукає інформаторів серед солдатів та працівників "оборонки" РФ: що відомо

Українська розвідка шукає інформаторів серед росіян. ГУР вербує російських військових та працівників оборонних підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.
ГУР закликає військовослужбовців російської армії та співробітників російських оборонних підприємств виходити на прямий і безпечний зв'язок через Головний бот розвідки у Telegram.
Розвідники зазначають, що від інформаторів просять допомоги у зборі даних та реалізації заходів, спрямованих на ослаблення військової машини Кремля. У разі ефективної співпраці ГУР гарантує безпечний зв'язок та надає можливості розпочати нове життя.
"Офіцери збройних сил РФ можуть розраховувати на особливу тісну та взаємовигідну співпрацю", - наголошує українська розвідка.
ГУР вже має досвід успішних операцій з виведення російських військовослужбовців на підконтрольну Україні територію. У липні 2024 на бік України перейшов російський матрос "Ґоґа", у серпні 2024 - пілот FPV з позивним "Сільвер", а ще раніше - колишній прапорщик з позивним "Ерік".
Зв'язатися з ГУР також можна:
Нагадаємо, у серпні 2024 року легіон "Свобода Росії" провів спецоперацію "Очерет". На бік України перейшов 24-річний російський військовослужбовець з позивним "Сільвер".
Росіянин став добровольцем легіон "Свобода Росії" узимку 2024 року і з того часу передавав інформацію про окупантів. Також він здійснив атаку у місці відпочинку командира полку та старших офіцерів.
"Сільвер" кинув гранату у вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного підрозділу "Шторм-Z". У приміщенні спали комбат та інші російські офіцери.
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