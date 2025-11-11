ua en ru
В ГУР рассказали о культурных ценностях, которые россияне похитили в оккупированном Херсоне

Вторник 11 ноября 2025 08:41
В ГУР рассказали о культурных ценностях, которые россияне похитили в оккупированном Херсоне Фото: в ГУР рассказали о культурных ценностях, которые россияне похитили в оккупированном Херсоне (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ГУР на портале War&Sanctions обнародовало информацию о более тысячи культурных ценностей, похищенных оккупантами из Херсонской областной художественной галереи имени А. Шовкуненко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

"Во время временной оккупации города военнослужащие ВС РФ под руководством российских музейщиков системно вывозили экспонаты из художественного музея, среди которых - живопись, графика, скульптура и иконопись", - говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что часть из них была незаконно перевезена на территорию временно оккупированного Крыма.

На портале War&Sanctions обнародованы данные о 1233 похищенных картинах, что является лишь частью общего перечня культурных ценностей, незаконно вывезенных оккупантами из музея.

Среди них - произведения украинских и европейских художников XIX-XX веков, таких как Питер Лели, Мария Примаченко, Николай Пимоненко, Иван Айвазовский, Сергей Васильковский и другие.

"Похищая и присваивая украинское культурное наследие, Россия пытается искоренить украинскую национальную идентичность, оправдать агрессию и оккупацию. Фиксация этих преступлений является важным шагом к восстановлению справедливости и привлечения виновных к ответственности", - добавили в ГУР.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия обворовывает культурное наследие Украины на оккупированных территориях. В частности, были обнаружены данные о похищении более 170 культурных ценностей, в частности из музея "Каменная Могила".

Речь идет о более 140 артефактах во время незаконных археологических раскопок в Крыму - на объектах Южный пригород Херсонеса Таврического и памятнике византийской архитектуры "Церковь Иоанна Предтечи".

Кроме того, россияне вывезли 37 экспонатов из Национального историко-археологического музея "Каменная Могила" в музей "Херсонес Таврический" под видом "временной выставки" в 2023 году.

