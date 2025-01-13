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В ГУР рассказали, как используют захваченных в плен солдат КНДР

Фото: Евгений Ерин (armyinform.com.ua)
Автор: Наталья Кава

Захват в плен военных Северной Кореи является полезным для Украины. Сейчас с пленными работают специалисты, которые знают особенности КНДР.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Могу сказать, что это правильный и нужный для Украины и для нашей позиции инцидент, который мы используем в своих интересах. Это интересная и нужная информация, которую мы можем от них получить. Плюс, сам факт подтверждения участия от непосредственных участников с территории Северной Кореи - это тоже очень нужный для нас факт", - сказал Ерин.

Он рассказал, что Украина готовилась к проведению работы с военными КНДР. Поэтому сейчас с пленными работают специалисты, знающие особенности Северной Кореи.

"Поверьте: мы готовились. И не только мы, а все соответствующие службы, которые привлекаются к данному процессу, готовились к таким мероприятиям. И соответственно - абсолютно готовы в тех пределах, которые определены законодательством Украины", - отметил представитель ГУР.

По его словам, сейчас разведка изучает вопрос того, будет ли КНДР и в дальнейшем поставлять своих солдат России для участия в боевых действиях. Также сейчас нет информации о том, что солдаты КНДР применяются Россией на территории Украины.

Ерин рассказал, что сам факт присутствия солдат КНДР в Курской области пусть и не критично, но не является определяющим и влияет на ход ведения войны. Основная их задача - это, как правило, участие в штурмовых действиях, или в других каких-то операциях.

"Они, как правило, используются в составе частей морской пехоты, ВДВ Вооруженных Сил Российской Федерации. И они в первую очередь являются как условное пушечное мясо. Однако среди них есть разные специалисты, которые занимаются различными вопросами, но в целом это, условно говоря, пехота", - сказал он.

Солдаты КНДР в украинском плену

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ взяли в плен в Курской области двух северокорейских солдат. Они были ранены, но выжили. После чего их доставили в Киев и они общались с СБУ.

Разведка Южной Кореи тоже подтвердила, что украинские военные взяли в плен двух солдат КНДР. Там процитировали слова одного из них, который сказал, что среди северокорейских солдат в РФ были "значительные" потери.

Также Зеленский предложил Ким Чен Ыну забрать пленных солдат КНДР, однако предложил условие.

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