ГУР показало уничтожение транспорта и фортификаций врага на фронте

За прошедшую неделю в зоне ответственности на фронте спецназовцы ГУР уничтожили 16 инженерно-фортификационных сооружений врага, еще 68 повредили. Кроме того, поразили 15 единиц транспорта российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram .

ГУР обнародовало очередные результаты огневой работы бойцов подразделений активных действий.

В частности, они уничтожили два вражеских беспилотника тактического уровня и повредили две антенны связи для БПЛА оккупантов.

Также разведчики метко били по московитским средствам РЭБ/РЭР/РЛС - пять единиц выведены из строя.

"Подтверждены безвозвратные и санитарные потери среди личного состава армии государства-агрессора России - 33 захватчика", - говорится в сообщении.

ГУР МО Украины - это Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Это центральный орган военной разведки Украины, который занимается сбором, анализом и использованием разведывательной информации для обеспечения национальной безопасности и обороны.

Основные задачи ГУР МО:

Сбор информации о внешних угрозах, которые могут влиять на военную безопасность Украины.

Противодействие разведывательно-диверсионной деятельности врага на территории страны и за ее пределами.

Военное планирование и поддержка операций Вооруженных сил Украины.

Анализ и прогнозирование ситуации в регионах, где могут возникать конфликты.

Выполнение специальных операций в поддержку национальной безопасности.

ГУР МО активно работает в условиях войны, в частности в контексте российской агрессии против Украины, и играет ключевую роль в сборе данных о действиях противника, координации с союзниками, а также в обеспечении эффективности оборонительных операций.