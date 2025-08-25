ГУР раскрыло имена россиян, которые воспитывают украинских детей для войны Кремля

Украинских детей из захваченных регионов втягивают в искаженную реальность: их отрывают от родной культуры, заставляют участвовать в пропагандистских акциях и записывают в прокремлевские молодежные движения.

Через несколько лет Кремль надеется получить из этих детей готовый мобилизационный ресурс для будущих войн.

Кто попал в список

1. Головин Владислав Николаевич. Участник так называемой "СВО". 12 мая 2025 года во временно оккупированном Луганске Головин вместе с Леонидом Пасечником, который в то время занимал должность так называемого главы "ЛНР", подписал договор о сотрудничестве "Юнармии" с оккупационными властями региона.

2. Зимняя Юлия Константиновна - руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив "Общероссийское общественное движение Народный фронт за Россию". Поддерживает и реализует политику российского диктатора Владимира Путина по депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины, а также способствует их интеграции в российское общество.

Является руководителем и бухгалтером проекта "Ванечка", который, среди прочего, способствует устройству детей-сирот с ВОТ Украины в российские семьи.

3. Швец Максим Николаевич. Основатель организации "Сила Донбасса", реализующей политику индоктринации и милитаризации молодежи на временно оккупированной территории Донецкой области Украины путем проведения спортивных мероприятий и тренировок по боевым искусствам.

4. Бусаргин Роман Викторович - губернатор Саратовской области. На своей должности способствует принудительной интеграции украинских детей в российское общество.

Так, 27 сентября 2022 года Бусаргин встретился с переселенцами из временно оккупированной Донецкой области на территории саратовского пансионата "Сокол", где заявил, что детей нужно устроить в саратовские учебные заведения.

5. Луговский Иван Константинович - спортивный директор клуба "Спартак" и вице-президент так называемой "Федерации боевого самбо ДНР". Он реализует политику индоктринации и милитаризации молодежи на временно оккупированной территории Донецкой области Украины путем проведения спортивных мероприятий и тренировок по боевым искусствам в сотрудничестве с оккупационными властями.

6. Емельянова Лидия Николаевна - руководитель так называемого "Управления опеки и попечительства администрации городского округа Торез". Способствовала депортации украинских детей в РФ.

В частности, получала отчетность от представителей интернатов, которые подчинены администрации города Торез. Ее подписи стоят на большинстве документов, определяющих дальнейшую судьбу и украинских детей.

Также Емельянова активно способствует администрации оккупационной власти в выдаче российских паспортов украинским детям. По состоянию на май 2025 года она направила сведения о 102 детях-сиротах, находящихся в оккупации, с целью предоставления им российского гражданства.

7. Панченко Дмитрий Геннадьевич - почетный президент спортивного клуба "Сила Донбасса", и вице-президент так называемой "Региональной Федерации дзюдо ДНР". Он реализует политику индоктринации и милитаризации молодежи на ВОТ Донецкой области Украины путем проведения спортивных мероприятий и тренировок по боевым искусствам.

Панченко, как владелец Донецкого клуба "Спартак", предоставляет место для проведения "военно-патриотических" мероприятий "Силе Донбасса", например спортивные мероприятия, посвященные памяти так называемых героев "СВО".