ГУР раскрыло имена россиян, которые воспитывают украинских детей для войны Кремля

Семеро россиян на оккупированных территориях незаконно оформляют опеку над детьми российскими семьями и занимаются их военно-патриотическим "воспитанием".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал War&Sanctions Главного управления разведки МО Украины.
Украинских детей из захваченных регионов втягивают в искаженную реальность: их отрывают от родной культуры, заставляют участвовать в пропагандистских акциях и записывают в прокремлевские молодежные движения.
Через несколько лет Кремль надеется получить из этих детей готовый мобилизационный ресурс для будущих войн.
1. Головин Владислав Николаевич. Участник так называемой "СВО". 12 мая 2025 года во временно оккупированном Луганске Головин вместе с Леонидом Пасечником, который в то время занимал должность так называемого главы "ЛНР", подписал договор о сотрудничестве "Юнармии" с оккупационными властями региона.
2. Зимняя Юлия Константиновна - руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив "Общероссийское общественное движение Народный фронт за Россию". Поддерживает и реализует политику российского диктатора Владимира Путина по депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины, а также способствует их интеграции в российское общество.
Является руководителем и бухгалтером проекта "Ванечка", который, среди прочего, способствует устройству детей-сирот с ВОТ Украины в российские семьи.
3. Швец Максим Николаевич. Основатель организации "Сила Донбасса", реализующей политику индоктринации и милитаризации молодежи на временно оккупированной территории Донецкой области Украины путем проведения спортивных мероприятий и тренировок по боевым искусствам.
4. Бусаргин Роман Викторович - губернатор Саратовской области. На своей должности способствует принудительной интеграции украинских детей в российское общество.
Так, 27 сентября 2022 года Бусаргин встретился с переселенцами из временно оккупированной Донецкой области на территории саратовского пансионата "Сокол", где заявил, что детей нужно устроить в саратовские учебные заведения.
5. Луговский Иван Константинович - спортивный директор клуба "Спартак" и вице-президент так называемой "Федерации боевого самбо ДНР". Он реализует политику индоктринации и милитаризации молодежи на временно оккупированной территории Донецкой области Украины путем проведения спортивных мероприятий и тренировок по боевым искусствам в сотрудничестве с оккупационными властями.
6. Емельянова Лидия Николаевна - руководитель так называемого "Управления опеки и попечительства администрации городского округа Торез". Способствовала депортации украинских детей в РФ.
В частности, получала отчетность от представителей интернатов, которые подчинены администрации города Торез. Ее подписи стоят на большинстве документов, определяющих дальнейшую судьбу и украинских детей.
Также Емельянова активно способствует администрации оккупационной власти в выдаче российских паспортов украинским детям. По состоянию на май 2025 года она направила сведения о 102 детях-сиротах, находящихся в оккупации, с целью предоставления им российского гражданства.
7. Панченко Дмитрий Геннадьевич - почетный президент спортивного клуба "Сила Донбасса", и вице-президент так называемой "Региональной Федерации дзюдо ДНР". Он реализует политику индоктринации и милитаризации молодежи на ВОТ Донецкой области Украины путем проведения спортивных мероприятий и тренировок по боевым искусствам.
Панченко, как владелец Донецкого клуба "Спартак", предоставляет место для проведения "военно-патриотических" мероприятий "Силе Донбасса", например спортивные мероприятия, посвященные памяти так называемых героев "СВО".
В СМИ писали, что с временно оккупированных украинских регионов было незаконно вывезено, по разным оценкам, около 35 тысяч детей. Сколько было призвано в российскую армию точно неизвестно, но речь может идти о тысячах украинцев. Украинское правительство имеет документальные доказательства, включая списки призыва, а также информацию о погибших несовершеннолетних на поле боя.
Недавно американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил, что если Россия не вернет похищенных украинских детей, он будет продвигать законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма.
В свою очередь первая леди США Мелания Трамп передала через своего мужа - президента США Дональда Трампа, письмо российскому диктатору Владимиру Путину
В нем говорилось о безопасности и благополучии многих детей, и что Путин, по ее мнению, может обеспечить "одним росчерком пера".