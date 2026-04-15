ГУР раскрыло 48 "медицинских" заводов РФ, работающих на войну

Под видом медицинского производителя российский холдинг "Швабе" поставляет комплектующие для ракет и дронов. ГУР раскрыло структуру предприятия.

Что такое "Швабе" и чем он занимается на самом деле

"Швабе" позиционирует себя как производителя медицинского оборудования. Однако предприятия холдинга участвуют в изготовлении:

ударных и разведывательных беспилотников;

прицельных систем для авиации и бронетехники;

тепловизоров;

компонентов для баллистических ракет и управляемых артиллерийских снарядов.

Кто конкретно производит оружие - и без санкций

30 из 48 предприятий холдинга до сих пор не находятся под ограничениями ни одной страны санкционной коалиции. Среди них:

"Московский завод "Сапфир " - производит фотодиоды для баллистических ракет "Искандер-М" и фотоприемники для управляемых снарядов "Краснополь-М2";

"Центральное конструкторское бюро "Фотон" - производит лазерные дальномеры и тепловизоры;

АО "Германий" - производит германий и его соединения для инфракрасной оптики, оптоволокна, ядерной и радиоэлектронной промышленности.

Зарубежные "ответвления" холдинга

В структуру "Швабе" входят и зарубежные активы - китайская компания SHVABE OPTO-ELECTRONICS CO., LTD и белорусское предприятие "Швабе (Минск)". Они расширяют возможности холдинга по доступу к технологиям и комплектующим.

"Швабе" - уже восьмой раскрытый холдинг

В целом ГУР уже идентифицировало 553 предприятия "Ростеха", вовлеченные в обеспечение военных нужд России.

"Швабе" стал восьмым холдингом, структура которого обнародована.