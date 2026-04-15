ГУР раскрыло 48 "медицинских" заводов РФ, работающих на войну

ГУР обнародовало данные о 48 предприятиях "Ростеха", производящих оружие под "медицинским" прикрытием, и до сих пор не под санкциями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram.
Под видом медицинского производителя российский холдинг "Швабе" поставляет комплектующие для ракет и дронов. ГУР раскрыло структуру предприятия.
"Швабе" позиционирует себя как производителя медицинского оборудования. Однако предприятия холдинга участвуют в изготовлении:
30 из 48 предприятий холдинга до сих пор не находятся под ограничениями ни одной страны санкционной коалиции. Среди них:
В структуру "Швабе" входят и зарубежные активы - китайская компания SHVABE OPTO-ELECTRONICS CO., LTD и белорусское предприятие "Швабе (Минск)". Они расширяют возможности холдинга по доступу к технологиям и комплектующим.
В целом ГУР уже идентифицировало 553 предприятия "Ростеха", вовлеченные в обеспечение военных нужд России.
"Швабе" стал восьмым холдингом, структура которого обнародована.
