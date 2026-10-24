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Украина ввела санкции против производителей баллистики и поставщиков российского ОПК

15:00 24.10.2026 Сб
3 мин
aimg Татьяна Степанова
Украина ввела санкции против производителей баллистики и поставщиков российского ОПК Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против субъектов и лиц, помогающих производить российскую баллистику, а также поставляют ОПК России оборудование и компоненты для дронов, военной авиации, бронетехники и ракетного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В первый санкционный список вошли 51 физическое и 44 юридических лица, причастных к изготовлению баллистических ракет, которыми Россия атакует критическую и гражданскую инфраструктуру, обстреливает украинские города и общины, убивая людей.

Речь идет о ключевых предприятиях, производящих и поставляющих сырье, оборудование и инструменты для создания дальнобойных средств поражения, таких как "Искандер", "Калибр", Х-101, "Кинжал".

В санкционном пакете, в частности, такие предприятия и их руководители:

  • "Институт пластмасс имени Г. С. Петрова" - единственный в России производитель ряда компонентов для композиционных материалов, поставляемых на заводы оборонного, аэрокосмического, авиационного и судостроительного комплексов;
  • "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" - главное предприятие научно-производственной группы, производящее зенитные ракетные комплексы, радиолокационные средства, комплексы бортового оборудования;
  • "ВитаРеактив" - предприятие, специализирующееся на химическом сырье и вовлеченное в производство баллистического ракетного вооружения;
  • "Промэнерго" - разрабатывает оптические, лазерные и оптико-электронные приборы, информационно-прицельные системы, проводит испытания бортовой аппаратуры;
  • "Кировский биохимический завод" - привлечен к производству и модернизации вооружения и военной техники;
  • "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева" - осуществляет научные исследования, производство измерительного оборудования, разработку программного обеспечения для вооружения и военной техники.

Также санкции применены против 32 граждан РФ и 35 российских компаний.

Среди них - предприятия, включенные в цепи производства и поставки высокоточного промышленного оборудования, инструментов и компонентов, а также электроники и сырья для субъектов, обслуживающих российский ВПК.

В частности, это:

  • "Гагаринг" - специализируется на реализации аппаратных средств связи и управления для FPV-дронов;
  • "Вирджин-ЭК" - поставляет российским оккупантам иностранные электронные компоненты;
  • Станостроительное объединение "Прессмаш" - специализируется на оптовой торговле металлообрабатывающими станками, поставляемыми заводам, привлеченным к производству ракет Х-101, Х-59 и дронов "Орион".

Санкции применены и против предприятий российской промышленной группы "РУСАЛ", которые имеют важное значение для страны-агрессорки и вовлечены в изготовление военной авиации, бронетехники, ракетного вооружения, дронов и других военных изделий.

С апреля 2024 года по март 2025-го только "Объединенная компания РУСАЛ Торговый дом" и "РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод" импортировали в Россию оксид алюминия почти на 150 миллионов рублей.

Поставки этого сырья были использованы для производства военной авиации, ракетного вооружения, бронетехники и дронов.

Напомним, в августе Украина ввела четыре санкционных пакета против России, направленных сразу на несколько звеньев российской системы, обеспечивающей агрессию против Украины.

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