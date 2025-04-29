ГУР раскрыли новых членов РПЦ, продвигающих кремлевскую пропаганду в Украине
ГУР обнародовал информацию о новых членах Русской православной церкви. Они координируют и осуществляют влияние под прикрытием религиозного сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
Русская православная церковь (РПЦ) определила новых представителей, которые будут отвечать за продвижение идей "русского мира" в Украине.
Кремль продолжает использовать религиозные структуры как инструмент гибридного влияния для дестабилизации ситуации в Украине и расшатывания ее единства.
Среди новых кураторов - митрополиты, приближенные к руководству РПЦ и Кремля, которые имеют целью реализацию политических интересов России в Украине. В этот круг вошли:
-
Митрополит Антоний (Антон Юрьевич Севрюк), глава отдела внешних церковных связей РПЦ, который имеет тесные связи с международными церковными кругами и активно продвигает политические интересы Кремля под видом церковной дипломатии.
-
Митрополит Дионисий (Петр Николаевич Порубай), митрополит Омский и Таврический, известный своей пропагандой кремлевской идеологии и концепции "русского мира".
-
Митрополит Павел (Георгий Васильевич Пономарев), патриарший наместник Московской митрополии, отвечающий за деятельность РПЦ в странах ближнего зарубежья.
-
Митрополит Варсонофий (Анатолий Владимирович Судаков), глава Санкт-Петербургской митрополии, который тесно сотрудничает с российскими силовыми структурами и активно участвует в пропагандистских мероприятиях под прикрытием церковной деятельности.
Согласно информации ГУР, эти церковные деятели будут ответственны за организацию и координацию контактов с религиозными организациями в Украине, поддерживающими пророссийские настроения, а также за передачу указаний от российских спецслужб.
Их цель - осуществлять провокации и влиять на внутреннюю ситуацию в Украине в пользу Кремля.
Под видом "религиозного сотрудничества" РПЦ продолжает выполнять роль инструмента гибридного влияния, направленного на подрыв стабильности и безопасности Украины.
Пропаганда Кремля в РПЦ
Ранее СБУ сообщила о подозрении протоиерею Дмитрию Кроткову - руководителю военного отдела "Крымской митрополии" РПЦ. Находясь в Крыму подозреваемый организовал сбор средств на нужды оккупационных группировок, которые воюют против украинских воинов. Подозреваемый "благословлял" террористов на убийства украинцев и поставлял врагу ударные дроны.
Также еще в 2023 году объявили в розыск патриарха Русской православной церкви Кирилла. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.