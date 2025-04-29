ГУР розкрили нових членів РПЦ, які просувають кремлівську пропаганду в Україні

ГУР оприлюднив інформацію про нових членів Російської православної церкви. Вони координують і здійснюють вплив під прикриттям релігійної співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

Російська православна церква (РПЦ) визначила нових представників, які відповідатимуть за просування ідей "русского мира" в Україні.

Кремль продовжує використовувати релігійні структури як інструмент гібридного впливу для дестабілізації ситуації в Україні та розхитування її єдності.

Серед нових кураторів - митрополити, наближені до керівництва РПЦ і Кремля, які мають на меті реалізацію політичних інтересів Росії в Україні. До цього кола увійшли:

Митрополит Антоній (Антон Юрійович Севрюк), голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ, який має тісні зв'язки з міжнародними церковними колами та активно просуває політичні інтереси Кремля під виглядом церковної дипломатії.

Митрополит Діонісій (Петро Миколайович Порубай), митрополит Омський і Таврійський, відомий своєю пропагандою кремлівської ідеології та концепції "русского мира".

Митрополит Павло (Георгій Васильович Пономарьов), патріарший намісник Московської митрополії, який відповідає за діяльність РПЦ у країнах ближнього зарубіжжя.

Митрополит Варсонофій (Анатолій Володимирович Судаков), глава Санкт-Петербурзької митрополії, який тісно співпрацює з російськими силовими структурами і бере активну участь у пропагандистських заходах під прикриттям церковної діяльності.

Згідно з інформацією ГУР, ці церковні діячі будуть відповідальні за організацію та координацію контактів із релігійними організаціями в Україні, які підтримують проросійські настрої, а також за передачу вказівок від російських спецслужб.

Їхня мета - здійснювати провокації та впливати на внутрішню ситуацію в Україні на користь Кремля.

Під виглядом "релігійного співробітництва" РПЦ продовжує виконувати роль інструменту гібридного впливу, спрямованого на підрив стабільності та безпеки України.