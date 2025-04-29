ГУР розкрили нових членів РПЦ, які просувають кремлівську пропаганду в Україні
ГУР оприлюднив інформацію про нових членів Російської православної церкви. Вони координують і здійснюють вплив під прикриттям релігійної співпраці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
Російська православна церква (РПЦ) визначила нових представників, які відповідатимуть за просування ідей "русского мира" в Україні.
Кремль продовжує використовувати релігійні структури як інструмент гібридного впливу для дестабілізації ситуації в Україні та розхитування її єдності.
Серед нових кураторів - митрополити, наближені до керівництва РПЦ і Кремля, які мають на меті реалізацію політичних інтересів Росії в Україні. До цього кола увійшли:
-
Митрополит Антоній (Антон Юрійович Севрюк), голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ, який має тісні зв'язки з міжнародними церковними колами та активно просуває політичні інтереси Кремля під виглядом церковної дипломатії.
-
Митрополит Діонісій (Петро Миколайович Порубай), митрополит Омський і Таврійський, відомий своєю пропагандою кремлівської ідеології та концепції "русского мира".
-
Митрополит Павло (Георгій Васильович Пономарьов), патріарший намісник Московської митрополії, який відповідає за діяльність РПЦ у країнах ближнього зарубіжжя.
-
Митрополит Варсонофій (Анатолій Володимирович Судаков), глава Санкт-Петербурзької митрополії, який тісно співпрацює з російськими силовими структурами і бере активну участь у пропагандистських заходах під прикриттям церковної діяльності.
Згідно з інформацією ГУР, ці церковні діячі будуть відповідальні за організацію та координацію контактів із релігійними організаціями в Україні, які підтримують проросійські настрої, а також за передачу вказівок від російських спецслужб.
Їхня мета - здійснювати провокації та впливати на внутрішню ситуацію в Україні на користь Кремля.
Під виглядом "релігійного співробітництва" РПЦ продовжує виконувати роль інструменту гібридного впливу, спрямованого на підрив стабільності та безпеки України.
Пропаганда Кремля в РПЦ
Раніше СБУ повідомила про підозру протоієрею Дмитру Кроткову - керівнику військового відділу "Кримської митрополії" РПЦ. Перебуваючи в Криму підозрюваний організував збір коштів на потреби окупаційних угруповань, які воюють проти українських воїнів. Підозрюваний "благословляв" терористів на вбивства українців і постачав ворогові ударні дрони.
Також ще 2023 року оголосили в розшук патріарха Російської православної церкви Кирила. Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та планування, підготовку, розв'язування і ведення агресивної війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.