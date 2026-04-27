В ГУР раскрыли характеристики новой крылатой ракеты РФ "Ковер" с авиабомбой

Российские войска начали использовать новую крылатую ракету "Ковер", которая в качестве боевой части использует 250-килограммовую авиабомбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions" публикует интерактивную 3D-модель, информацию о составляющих и электронную компонентную базу новой крылатой авиационной ракеты россиян С-71К "Ковер".

Отмечается, что новая ракета впервые была применена врагом в конце прошлого года и, похоже, является первыми попытками ОАК в ракетостроении. В качестве боевой части использовано осколочно-фугасную авиационную бомбу ОФАБ-250-270 весом 250 кг, интегрированную в силовую раму носовой части ракеты.

Корпус выполнен из многослойного материала на основе стеклотекстолита с дополнительным усилением, внутренние элементы - из алюминиевых сплавов.

Бортовая система управления включает полетный контроллер, инерциальную навигационную систему на базе простых сенсоров, а также систему питания.

Подавляющее большинство электронной компонентной базы иностранного происхождения: американского, китайского, швейцарского, японского, немецкого, тайваньского и ирландского производства.

Ракета оснащена турбореактивным двигателем R500 производства ООО "Рейнольдс", входящего в состав "Объединенной авиастроительной корпорации".

Благодаря основному и двум боковым топливным бакам вероятная дальность применения С-71К составляет до 300 км. В перспективе противником рассматривается возможность применения ракеты с БпЛА С-70 "Охотник".