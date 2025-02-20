ГУР провело операцию со "взрывными" FPV-очками для россиян, - источник

Подробности операции ГУР

Российские пропагандисты жалуются на десятки подобных случаев, которые произошли в ряде регионов Российской Федерации (РФ) в первые дни февраля.

Как рассказывают источники, для реализации операции была приобретена большая партия очков, после чего специалисты ГУР дополнительно оборудовали их функцией дистанционного подрыва. После этого, в координации с украинской разведкой, российские волонтеры отправили "взрывные" очки в подразделения БпЛА армии врага.

Фото: ГУР провело операцию со "взрывными" FPV-очками для россиян (источники РБК-Украина)

"Впоследствии таких фактов будет значительно больше, ведь теперь "бандеровские тайники", где изготавливают очки с сюрпризом для российских оккупантов, есть уже не только в Украинских Карпатах, а и в российской Сибири", - отметили авторы операции.

Как отметили в спецслужбах, ужасы войны происходят в буквальном смысле на глазах вражеских FPV-пилотов. В частности добавляют, что операция с взрывными FPV-очками продолжается.

Другие операции ГУР

С начала полномасштабной войны ГУР, Служба безопасности Украины (СБУ) и Силы обороны провели немалое количество операций с целью подрыва военного потенциала врага и не только. Например: