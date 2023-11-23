ГУР провело кибероперацию против "Росавиации": в сеть попали секретные данные

Украинские разведчики провели кибероперацию против "Росавиации". Удалось получить секретные документы, свидетельствующие об авиаколлапсе РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
В результате кибератаки удалось получить большой объем закрытых служебных документов структурного подразделения Министерства транспорта РФ - Федерального агентства воздушного транспорта ("Росавиация").
Это ведомство отвечает за безопасность полетов и фиксирует все чрезвычайные случаи при использовании российской авиации. Среди полученных данных - перечень ежесуточных отчетов "Росавиации" в масштабах всей РФ за более чем полуторагодичный период.
ГУР проанализировало российские документы и пришло к выводу, что гражданская авиация России находится на грани коллапса. Главные факты:
Разведка отмечает, что состояние российской авиации является следствием санкций. Наиболее болезненными для россиян оказались: запрет на поставку самолетов и запчастей, отказ в техническом обслуживании, задержание российских судов за границей, ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации.
"Сейчас Москва, подвергая смертельной опасности свое население, пытается всеми способами скрыть бесконечную кучу проблем с гражданской авиацией", - считает военная разведка Украины.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины объявила подозрение руководителю "Росавиации" Александру Нерадько. Он дал российские армии самолеты, чтобы перекинуть оккупантов на фронт в Украину.
Также СБУ сообщила о подозрении олигарху Сергею Скуратову. Он является гендиректором "Уральских авиалиний", тоже помогающих Минобороны РФ.
Кроме того, недавно украинское сопротивление обнаружило, что гражданская авиакомпания I Fly Airlines помогает Кремлю в войне. В частности, перекидывает войск из Сибири в Ростов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.