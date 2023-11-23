ГУР провело кибероперацию против "Росавиации": в сеть попали секретные данные

В результате кибератаки удалось получить большой объем закрытых служебных документов структурного подразделения Министерства транспорта РФ - Федерального агентства воздушного транспорта ("Росавиация").

Это ведомство отвечает за безопасность полетов и фиксирует все чрезвычайные случаи при использовании российской авиации. Среди полученных данных - перечень ежесуточных отчетов "Росавиации" в масштабах всей РФ за более чем полуторагодичный период.

ГУР проанализировало российские документы и пришло к выводу, что гражданская авиация России находится на грани коллапса. Главные факты:

В течение января 2023 было зафиксировано 185 авиапроисшествий. Лидером здесь стал российский ближнемагистральный самолет "сухой superjet" - 34 проблемных случая.

За первые 9 месяцев 2023 года в России выявили 150 случаев технических неисправностей самолетов. В 2022 году за этот же период было зафиксировано всего 50 случаев. То есть опасность полетов выросла втрое.

Наиболее проблемными местами российской авиации остаются двигатели и шасси, а также другие важные элементы гидросистемы, закрылки и программное обеспечение.

Россия испытывает серьезные трудности с обслуживанием бортов с большим налетом. Поэтому самолеты пытаются обслуживать в Иране без соответствующей сертификации.

По состоянию на март 2022 года россияне имели около 820 гражданских бортов. Через "кустарный сервис" Ирана прошли почти 70% авиапарка.

Острый дефицит запчастей привел к так называемому авиаканибализму. На "донорство" пустили более 35% самолетов.

В течение января 2023 среди 220 судов Airbus зафиксировано 19 различных отказов. В частности, в девяти самолетах зафиксировано 17 случаев задымления.

Из 230 самолетов Boeing, которые использует РФ, зафиксировано 33 технических отказа тех или иных систем самолета.

Не выдержал условий российской эксплуатации каждый седьмой бразильский Embraer, а их в РФ насчитывается 21.

Разведка отмечает, что состояние российской авиации является следствием санкций. Наиболее болезненными для россиян оказались: запрет на поставку самолетов и запчастей, отказ в техническом обслуживании, задержание российских судов за границей, ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации.

"Сейчас Москва, подвергая смертельной опасности свое население, пытается всеми способами скрыть бесконечную кучу проблем с гражданской авиацией", - считает военная разведка Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины объявила подозрение руководителю "Росавиации" Александру Нерадько. Он дал российские армии самолеты, чтобы перекинуть оккупантов на фронт в Украину.

Также СБУ сообщила о подозрении олигарху Сергею Скуратову. Он является гендиректором "Уральских авиалиний", тоже помогающих Минобороны РФ.

Кроме того, недавно украинское сопротивление обнаружило, что гражданская авиакомпания I Fly Airlines помогает Кремлю в войне. В частности, перекидывает войск из Сибири в Ростов.