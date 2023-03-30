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СБУ сообщила о подозрении главе Росавиации

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Украина, Четверг 30 марта 2023 17:34
СБУ сообщила о подозрении главе Росавиации Фото: руководитель федерального агентства воздушного транспорта РФ Александр Нерадько (wikipedia.org)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 марта, СБУ сообщила о подозрении главе Росавиации, который использовал гражданские самолеты, чтобы отправлять военных РФ на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В результате следственных действий собрана доказательная база на руководителя федерального агентства воздушного транспорта РФ Александра Нерадько.

По данным расследования, подсанкционный глава Росавиации способствовал минобороны страны-агрессора в опрокидывании оккупационных группировок в направлении госграницы Украины, а также на территорию захваченного Крыма.

Для этого, по словам СБУ, он привлек четыре российских авиакомпании, которые предоставили свои самолеты для перевозки личного состава, оружия и врага.

С конца сентября по ноябрь прошлого года при содействии Нерадько агрессор переправил в аэропорты "Платов" в Ростовской области и "Симферополь" более 3 тысяч военных и большое количество боеприпасов.

В дальнейшем оккупационные подразделения были задействованы в боевых действиях против сил обороны на восточном и южном фронтах.

Сейчас злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Напомним, СБУ объявила подозрения 10 руководителям "правительства Л/ДНР".

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