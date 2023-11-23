ГУР провело кібероперацію проти "Росавіації": у мережу потрапили секретні дані

Українські розвідники провели кібероперацію проти "Росавіації". Вдалося отримати секретні документи, які свідчать про авіаколапс РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.
Внаслідок кібератаки вдалося отримати великий обсяг закритих службових документів структурного підрозділу Міністерства транспорту РФ - Федерального агентства повітряного транспорту ("Росавіація").
Це відомство відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації. Серед отриманих даних - перелік щодобових звітів "Росавіації" у масштабах всієї РФ за понад півторарічний період.
ГУР проаналізувало російські документи та дійшло висновку, що цивільна авіація Росії перебуває на межі колапсу. Головні факти:
Розвідка наголошує, що стан російської авіації є наслідком санкцій. Найбільш болючими для росіян виявилися: заборона на постачання літаків та запчастин, відмова у технічному обслуговуванні, затримання російських суден закордоном, обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації.
"Нині Москва, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, намагається всіма способами приховати нескінченну купу проблем з цивільною авіацією", - вважає воєнна розвідка України.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оголосила підозру керівнику "Росавіації" Олександру Нерадьку. Він дав російські армії літаки, щоб перекинути окупантів на фронт в Україну.
Також СБУ повідомила про підозру олігарху Сергію Скуратову. Він є гендиректором "Уральських авіаліній", які теж допомагають Міноборони РФ.
Крім того, нещодавно український спротив виявив, що цивільна авіакомпанія I Fly Airlines допомагає Кремлю у війні. Зокрема, перекидає військ з Сибіру до Ростова.
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