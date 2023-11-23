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ГУР провело кібероперацію проти "Росавіації": у мережу потрапили секретні дані

Фото: ГУР провело кібероперацію проти "Росавіації" (flickr com)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники провели кібероперацію проти "Росавіації". Вдалося отримати секретні документи, які свідчать про авіаколапс РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

Внаслідок кібератаки вдалося отримати великий обсяг закритих службових документів структурного підрозділу Міністерства транспорту РФ - Федерального агентства повітряного транспорту ("Росавіація").

Це відомство відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації. Серед отриманих даних - перелік щодобових звітів "Росавіації" у масштабах всієї РФ за понад півторарічний період.

ГУР проаналізувало російські документи та дійшло висновку, що цивільна авіація Росії перебуває на межі колапсу. Головні факти:

  •  Упродовж січня 2023 року було зафіксовано 185 авіапригод. Лідером тут став російський ближньомагістральний літак "сухой superjet" - 34 проблемні випадки.
  • За перших 9 місяців 2023 року у Росії виявили 150 випадків технічних несправностей літаків. У 2022 році за цей же період зафіксували всього 50 випадків. Тобто небезпека польотів зросла втричі.
  • Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.
  • Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Тому літаки намагаються обслуговувати в Ірані без відповідної сертифікації.
  • Станом на березень 2022 року, росіяни мали близько 820 цивільних бортів. Через "кустарний сервіс" Ірану пройшло майже 70% авіапарку.
  • Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого "авіаканібалізму". На "донорство" пустили понад 35% літаків.
  • Впродовж січня 2023 року серед 220 суден Airbus зафіксовано 19 різних відмов. Зокрема, у дев'яти літаках зафіксовано 17 випадків задимлення.
  • З 230 літаків Boeing, які використовує РФ зафіксовано 33 технічні відмови тих чи інших систем літака.
  • Не витримав умов російської експлуатації кожен сьомий бразильський Embraer, а їх в РФ налічується 21.

Розвідка наголошує, що стан російської авіації є наслідком санкцій. Найбільш болючими для росіян виявилися: заборона на постачання літаків та запчастин, відмова у технічному обслуговуванні, затримання російських суден закордоном, обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації.

"Нині Москва, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, намагається всіма способами приховати нескінченну купу проблем з цивільною авіацією", - вважає воєнна розвідка України.

 

 

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оголосила підозру керівнику "Росавіації" Олександру Нерадьку. Він дав російські армії літаки, щоб перекинути окупантів на фронт в Україну.

Також СБУ повідомила про підозру олігарху Сергію Скуратову. Він є гендиректором "Уральських авіаліній", які теж допомагають Міноборони РФ.

Крім того, нещодавно український спротив виявив, що цивільна авіакомпанія I Fly Airlines допомагає Кремлю у війні. Зокрема, перекидає військ з Сибіру до Ростова.

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