В ГУР объяснили, почему Россия не использует "Кинжалы" во время обстрелов

"Во-первых, это новый вид вооружения. Есть у них проблема с самолетами-носителями - МиГ-31. Мы же видели инцидент, произошедший в Беларуси – у одного из них загорелся двигатель. Кроме того, "Кинжалов" у них не так уж много", - отметил он.

Также Скибицкий считает, что если оккупанты исчерпают запас "Кинжалов", которые сейчас они используют для демонстрации, то им нечем будет пугать мир.

"Кинжалы" они сейчас используют для демонстрации и запугивания, что у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить. Соответственно, этим они поддерживают напряжение в возможности применения этого оружия не только против нас, но и против других европейских стран", - объяснил представитель ГУР.