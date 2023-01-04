В ГУР объяснили, почему Россия не использует "Кинжалы" во время обстрелов
Россияне не используют гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в ходе обстрелов Украины, в частности, из-за небольшого количества таких снарядов и проблем с самолетами-носителями - МиГ-31.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
"Во-первых, это новый вид вооружения. Есть у них проблема с самолетами-носителями - МиГ-31. Мы же видели инцидент, произошедший в Беларуси – у одного из них загорелся двигатель. Кроме того, "Кинжалов" у них не так уж много", - отметил он.
Также Скибицкий считает, что если оккупанты исчерпают запас "Кинжалов", которые сейчас они используют для демонстрации, то им нечем будет пугать мир.
"Кинжалы" они сейчас используют для демонстрации и запугивания, что у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить. Соответственно, этим они поддерживают напряжение в возможности применения этого оружия не только против нас, но и против других европейских стран", - объяснил представитель ГУР.
Напомним, Скибацкий рассказал, что российская промышленность за месяц может производить 50 ракет разных типов. Однако учитывая интенсивность атак на Украину, РФ испытывает проблемы с пополнением запасов.
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