ГУР показало яркие кадры уничтожения россиян на Запорожском направлении (видео)

Ситуация на фронте

За последние сутки на фронте в Украине произошло 192 боевых столкновения. ВСУ нанесли ряд ударов по врагу, в том числе и по важному объекту.

В частности, по данным аналитиков Института изучения войны, недавно ВСУ продвинулись на северо-восток от Угледара.

Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском, Торецком, Покровском и Большой Новоселкой.

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